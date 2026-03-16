Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'S' plakalı servis araçlarının 2026 yılı çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgesi düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin 31 Mart 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, servis aracı sahiplerini uyardı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir genelinde tahdit kapsamında bulunan 'S' plakalı servis araçları ile kiralık 'S' plakalı servis araçları ve ilçelere tahsisli 'S' plakalı servis araçları ve özmal servis araçlarının Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereğince en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar çalışma ruhsatı ve servis aracı özel izin belgelerini almaları gerektiğini belirten yetkililer, belgeleri almayanlar hakkında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından işlem yapılacağını hatırlattı.



Servis aracı sahiplerinin 31 Mart'a kadar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli işlemleri yaptırmaları gerekiyor.