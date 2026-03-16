İngiltere'den yola çıkarak Vietnam'a yürüyerek gitmeyi hedefleyen iki gezgin, Ordu'da karşılaştıkları Ramazan dayanışmasına hayran kaldı.

ORDU (İGFA) - İngiltere'den Vietnam'a uzanan uzun yolculukları kapsamında Ordu'dan geçen iki gezgin, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iftariyelik dağıtım noktasından geçtiler.

Bu sırada kendilerine ikramda bulunulmasına şaşıran iki gezgin, ikramın Ramazan ayına özgü bu dayanışma olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadılar.

İki gezgin, Müslümanların bu uygulamasını çok anlamlı bulduklarını dile getirerek OBB ekibinin misafiri oldu.

BAŞKAN GÜLER: 'GÖNLÜMÜZÜ VE SOFRAMIZI PAYLAŞIYORUZ'

Gezginlerin bu anlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

'İngiltere'den yola çıkıp Vietnam'a doğru yürüyen iki gezgini, Perşembe Doğanköy sapağındaki iftar noktamızda misafir ettik. Uzun yolculuklarında yolları Ordu'ya düştü, biz de gönlümüzü ve soframızı paylaştık. Afiyet olsun, yolları açık olsun.'