Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı süren Acil Durum Hastanesi'nin ulaşım altyapısını tamamladı.

DENİZLİ (İGFA) - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla hastanenin bağlantı yolları kısa sürede hizmete hazır hale getirilerek bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Çalışmalar kapsamında toplam bin 320 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde yeni yol inşa edilirken, 2,5 metre genişliğinde kaldırımlar da yapıldı. Projede 27 bin metrekare asfalt serimi ve 6 bin metrekare parke uygulaması gerçekleştirildi.

Çalışmalar için yaklaşık 5.200 ton asfalt kullanılırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi çalışmaları yapılarak yollar trafiğe hazır hale getirildi.



BÖLGEYE 450 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM



Yol çalışmalarından önce bölgede altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından kapsamlı bir altyapı yatırımı gerçekleştirildi. Uzun vadeli ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hayata geçirilen proje kapsamında 450 milyon TL'lik altyapı ve üstyapı yatırımı yapıldı.

Tamamlanan bağlantı yolları sayesinde hastanenin hizmete girmesiyle birlikte hem ambulansların hem de vatandaşların hastaneye hızlı ve güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bölge, sağlık yatırımıyla birlikte modern bir ulaşım altyapısına kavuşmuş oldu.