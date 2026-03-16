Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve'deki su yönetimini iki aşamalı bir plan dahilinde yürütüyor.

Kamışlı'da kaliteli hizmetin ikinci fazında 5 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor

SAKARYA (İGFA) - İlk aşamada alternatif kaynaklar devreye alınarak bölgedeki su hacmi ve debisi ideal seviyelere ulaştırılmıştı. Şimdi ise bu yüksek kapasiteyi en verimli şekilde abonelere ulaştırmak adına altyapı güçlendirme safhasına geçiliyor.

5 BİN METRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENECEK

Geyve Kamışlı Orta Mahalle'de başlatılan 5 bin metrelik içme suyu hattı projesiyle bölgenin altyapısı kapsamlı şekilde yenileniyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgeye uzun yıllar boyunca kaliteli içme suyu kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.

YÜKSEK PERFORMANSLI İLETİM AĞI

Yenilenen hat ile birlikte suyun iletim kapasitesi en üst seviyeye çıkarılacak. Güçlendirilen altyapı sayesinde hat üzerindeki basınç dengesi optimize edilerek her haneye eşit basınçta su ulaştırılması sağlanacak. Ayrıca sistem iyileştirmeleriyle su kayıp oranları minimum seviyeye indirilecek.

BÖLGEDEKİ BASINÇ DENGELENİYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Geyve Kamışlı'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarla suyun kaynağından abonelere ulaştığı noktaya kadar olan tüm süreci yüksek mühendislik standartları doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. 5 bin metrelik yenilenen içme suyu hattımız, bölgenin su arz güvenliğini güçlendirirken sistem genelinde basınç dengesini eşitleyecek. Şehir genelinde yürüttüğümüz altyapı yatırımları, bilimsel veriler ve uzun vadeli planlamalar doğrultusunda yürütülmeye devam edecek' ifadeleri kullanıldı.