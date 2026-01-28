Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sömestr Atölyeleri' Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) yoğun ilgiyle devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen ara tatil atölyeleri aileleri ve çocukları sanat, oyun ve eğlenceyle bir araya getiriyor. Birbirinden renkli etkinliklerde hem çocuklar hem ebeveynler keyifli ve verimli vakit geçiriyor.

Atölyeler kapsamında yetişkinlere yönelik müzik eşliğinde terapi amaçlı etkinlik düzenlendi. İş hayatının temposuna kısa bir mola vermek isteyen katılımcılar, Sosyal Gelişim Merkezi'nde klasik müzik eşliğinde ilham dolu bir sanat atölyesinde buluştu. Kağıt ve tuvallerini alan yetişkinler, karışık teknikle serbest resim yaparak yaratıcılıklarını özgürce ortaya koydu.

Ara tatil programı kapsamında düzenlenen 'Küçük Ustalar' atölyesinde çocuklar, mutfak süngeri, tel ve kapak gibi malzemeleri sanata dönüştürdü. Müzik eşliğinde tuval üzerinde karışık teknik kullanan minikler hem eğlendi hem de hayal güçlerini geliştirdi. Odaklanarak kaliteli zaman geçiren çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bir diğer etkinlikte babalar ve çocuklar 'Sessiz Sandviç' atölyesinde bir araya geldi. Şapkalarını takan minik şefler, sessiz ortamda birbirlerinin sandviçini hazırladı. Baba veçocukların iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinliklerde 'Yarına Miras Geleneksel Çocuk Oyunları' atölyesi de renkli görüntülere sahne oldu.

Halat çekme, kaşıkla top taşıma, renkli istop gibi oyunlarda babalar ve çocuklar kıyasıya yarıştı. Rol kartları oyununda ise babalar çocuk olurken, çocuklar babalarının rolüne girerek eğlenceli anlar yaşattı. Kahkahaların eksik olmadığı atölye, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.