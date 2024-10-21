Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencileriyle birlikte çıktığı unutulmaz yolculukta sokaktaki can dostlarla buluştu, SASKİ’nin dev içme suyu tesisinde suyun yolculuğuna tanık oldu ve Macera Park’ta adrenalin dolu bir gün geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin büyüklerini yetiştirmek ve şehri emin ellere teslim etmek için eğitime ara vermiyor ve her gün yeni bir program hayata geçiriyor.

SUYUN YOLCULUĞU

Öğrencilere yönelik yürütülen eğitim gezilerinin sonuncusu ise renkli görüntülere sahne olurken, çocuklara hayatlarının bir parçası olacak önemli bir bilinci aşıladı.

Mehmet Zorlu İlkokulu’nun minikleri Büyükşehir’in son misafirleri oldu. Büyükşehir’in uzmanları çocukları ilk olarak Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne götürdü.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Burada suyun yolculuğuna tanık olan minikler, suyun en temiz haline dönüştürüldüğü arıtma sürecini izledi ve dünya için suyun ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Miniklere ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da önemli bilgiler aktarıldı.

CAN DOSTLARLA HARİKA BİR GÜN

İkinci durak ise Büyükşehir’in Türkiye’ye örnek olan ve çalışmalarıyla ülkedeki hayvan merkezleri arasında önemli bir yer edinen ise Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu.

BÜYÜKŞEHİR’İN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Burada minik dostlarıyla keyifli vakit geçiren öğrenciler, sokaktaki can dostların bu merkezde nasıl tedavi gördüğünü, tedavi yöntemlerini gördü ve sokak hayvanlarının büyük bir hassasiyetle bakıldığına şahit oldu.

Büyükşehir’in yüzlerce can dostu sahiplendirdiği “Pati İzi” projesiyle tanışan minikler, patili dostlarla keyifli vakit geçirdi, fotoğraflar çekildi.

ADRENALİNLE TANIŞTILAR

Miniklerin unutulmaz bir hatıraya dönüşen geziyi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda sonlandırdı.

Burada adrenalin duygusuyla tanışan minik öğrenciler, Büyükşehir uzmanlarının gözetiminde parkurlar arasında yolculuk yaptı ve yeteneklerini keşfetti. Unutamayacakları anlar yaşayan çocuklar, organizasyon için Büyükşehir’e teşekkür etti.