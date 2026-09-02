İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İZSU-KUT ekipleri, AFAD akreditasyonu öncesi tatbikatlara başladı. Tamamı gönüllü İZSU personelinden oluşan ekipler, arama kurtarma, ilk yardım, navigasyon ve lojistik alanlarında aldıkları eğitimleri sahada uygulayarak olası afetlere hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde 2025 yılında kurulan İZSU Arama Kurtarma (İZSU-KUT) ekipleri, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamı gönüllü İZSU personelinden oluşan iki hafif seviye arama kurtarma ekibi, AFAD akreditasyonu öncesi eğitimlerin ardından tatbikat aşamasına geçti. Enkazda arama kurtarmadan navigasyon, ilk yardım ve lojistiğe kadar farklı alanlarda eğitim alan ekipler, gerçek afet koşullarına yakın senaryolarla sahada deneyim kazanıyor.

HEDEF AFAD AKREDİTASYONU

İZSU Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Gülbin Akkiraz, İZSU-KUT'un afet ve acil durumlarda kurumun müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla oluşturulduğunu belirtti. AFAD ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında biri 30, diğeri 28 kişiden oluşan iki ekip kurulduğunu söyleyen Akkiraz, 'Ekiplerimiz yıl içerisinde enkazda arama kurtarma, navigasyon, yangın ve ilk yardım gibi çeşitli eğitimlere katıldı. Şimdi akreditasyon sürecinin bir diğer aşaması olan tatbikatlara geçtik' dedi. Ekiplerin eylül ayında yapılması planlanan AFAD akreditasyon sınavına hazırlandığını belirten Akkiraz, tatbikatlarda lojistik üs kurma, enkazda arama kurtarma, toparlanma ve navigasyon eğitimlerinin uygulandığını söyledi.

İZSU-KUT'UN GÖNÜLLÜ GÜCÜ

İZSU-KUT'un tamamının gönüllü İZSU çalışanlarından oluştuğunu belirten Akkiraz, ekipte İzmir ve Hatay depremlerinde görev almış, afet deneyimi bulunan personelin de yer aldığını söyledi. Akkiraz, eğitimli ve göreve hazır ekiplerin afetlere müdahale kapasitesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

İZSU Dereler Birimi'nde kepçe operatörü olarak görev yapan Özlem Sezgingel, uzun yıllardır arama kurtarma gönüllüsü olduğunu ve 2020 İzmir Depremi'nde Rıza Bey Apartmanı enkazında görev yaptığını söyledi. İZSU-KUT'a deneyimlerini aktarmak ve bilgilerini güncel tutmak için katıldığını belirten Sezgingel, 'Bir cana dokunabilmek çok farklı bir duygu. Şu anda herhangi bir operasyon çağrısı geldiğinde çantam hazır. Hemen görev yerine intikal edebilirim' diye konuştu.

İZSU-KUT'un farklı meslek gruplarından çalışanları aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmesi, ekibin müdahale kapasitesini de güçlendiriyor. İZSU'nun günlük çalışmalarında sahada görev yapan, iş makineleri ve teknik ekipmanlarla çalışma deneyimine sahip personelin arama kurtarma eğitimleriyle desteklenmesi sayesinde afet anında kurumun mevcut insan gücü ve saha tecrübesinin koordineli şekilde kullanılması hedefleniyor. Eğitim ve tatbikatlarını sürdürecek İZSU-KUT ekipleri, AFAD akreditasyon sürecinin tamamlanmasının ardından olası deprem, sel, su baskını ve diğer afetlerde ihtiyaç duyulan bölgelerde görev alabilecek şekilde hazır tutulacak.