Galatasaray Sutopu Kadın takımı ile Nevşehir Belediyesi SK Sutopu Kadın takımı hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi.

NEVŞEHİR (İGFA)- Kadınlar 1. Lig Altın grubunda mücadele eden Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Galatasaray Kadın Sutopu takımları Nevşehir Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme havuzunda hazırlık müsabakası oynadı.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu kadın takımı 5-8 Aralık 2025 tarihleri arasında Çekya'da düzenlenecek olan Challenger Cup ve Galatasaray Sutopu Kadın takımı ise Conference Cup müsabakalarına katılarak ülkemizi temsil edecekler.

Avrupa müsabakaları öncesinde ikili kamp programı kapsamında Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Galatasaray Sutopu kadın takımları dostluk mesajları verirken Galatasaray Sutopu takımı menajeri Hakan Aral, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Galatasaray forması hediye etti.

Hazırlık müsabakasını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kaykay Federasyonu Başkan Vekili Seyfettin Şahan, Kaykay Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Elduran, Galatasaray Sutopu takımı menajeri Hakan Aral ve sporseverler tribünden izledi. Başkan Rasim Arı, Galatasaray Kulübü'ne forma ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kulüp teknik kadrosuna ve sporculara Conference Cup müsabakalarında başarılar diledi.