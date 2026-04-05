Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off 7. haftasında deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 47-30 mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Ligin normal sezonundaki başarılı performansını play-off etabında da sürdüren ve bir maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada istediğine zorlanmadan ulaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Belediyespor, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda kontrolü ele aldı.

Mücadelenin ilk yarısını 24-20 önde kapatan Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda farkı giderek açtı.

Zorlanmadığı karşılaşmadan da 47-30 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece 6. maçında 4. galibiyetini aldı. Dört devreli lig usulüne göre gerçekleştirilen play-off etabında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan ve 1 maç eksiğine rağmen zirvede yer alan Belediyespor, milli maç arasının ardından 14 Nisan'da sahasında Üsküdar Belediyespor ile 6. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek.