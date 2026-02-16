Sakarya Büyükşehir Belediyesi, başlattığı özel atıkların ayrı toplanmasına yönelik uygulamalarıyla temiz ve sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, vatandaşlarımızın yalnızca ayrı biriktirmekle sorumlu olduğu bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve atık pilleri başvuruları doğrultusunda ev adreslerinden ayrı ayrı topladı.

Yürütülen çalışmalarlageçtiğimiz yıl 210 bin 186 kilogram bitkisel atık yağ ile 4 bin 807,5 kilogram elektronik atık ve atık piltoplandı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış geri kazanım tesislerine gönderildi.

Bir litre bitkisel atık yağın bir milyon litre suyu, tek bir atık pilin ise metreküplerce toprağı kirletebildiği gerçeğinden hareketle yürütülen çalışmalar sayesinde bu atıklar çöple karışmadan ayrı toplandı. Böylece ağır metal ve zararlı metallerintoprak ve su kaynaklarımızı kirletmesi önlenirken hem çevre korundu hem de enerji ve doğal kaynak tasarrufu sağlandı.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Çevreyi kirleten yükler olmaktan çıkan bu atıklardöngüsel ekonomiye katkı sunarak katma değeri yüksek ürüne vegeri kazanım sektörüne sürdürülebilir ham madde akışına dönüştü.

2025 yılında toplanan atık miktarını paylaşan ve sürdürülebilir bir kent için bu miktarın arttırılmasını hedefleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, vatandaşları bitkisel atık yağ, elektronik atıklar ve atık pillerin çöple karıştırılmaması konusunda iş birliğine davet ederek çevre ve doğa duyarlılığı hassasiyetinde bulundu.

Nasıl başvurulur?

Büyükşehir Belediyesi, özel atıkların ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla vatandaşlara kolay ve hızlı başvuru imkânı sunuyor. Bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve atık piller içinbaşvurular 444 40 54, 153 Çözüm Masasıve www.sakarya.bel.tradresi üzerinden yapılabiliyor.