Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek ve üretimi görünür kılmak amacıyla düzenlediği 'Meydan Kadınların' dayanışma pazarı, güneşli bir kış gününde Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması amacıyla projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, her ayın üçüncü pazar günü düzenlenen 'Meydan Kadınların' etkinliği ile kadın emeğinin kent yaşamındaki gücünü ortaya koyuyor.

Heykel Orhangazi Parkı'nda 46 dernek ve kooperatifin katılımıyla düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ilgi gösterdi. Üreten kadınların el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dayanışma pazarının atmosferine eşlik eden sosyal etkinlikler ise Bursalılara keyifli ve verimli bir pazar günü geçirme imkanı sundu.

Etkinliğe katılan dernek ve kooperatif temsilcileri, el emeği göz nuru ürünleri vatandaşların beğenisine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.