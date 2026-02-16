Gebze'de yaşayan Kıbrıs gazisi aileleri evlerinde ziyaret eden İzmit Belediyesi ekipleri, minnet ve şükran duygularını ileterek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılında kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Gebze ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi aileler ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen program kapsamında Kıbrıs Gazisi Hüseyin Esen ile Kıbrıs Gazisi Sebahattin Özkan evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi. Ziyarete, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Balseçen ve Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı.

AY-YILDIZ BASKILI KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında, belediyenin şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında ailelere bilgi verildi. Ayrıca Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek ailelere ay-yıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.