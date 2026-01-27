Şehir genelinde önemli ulaşım akslarını modern bir görünüme kavuşturup, ulaşım altyapısına güç kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğine güç katan 'Prestij Cadde' çalışmasını bu kez Arifiye'de hayata geçiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Arifiye'nin kalbi olan Atatürk Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde uygulaması hayata geçiriliyor. Daha önce Ahmet Yesevi Caddesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı gibi hatlarda hayata geçirilen uygulama, şimdi Arifiye'nin tam kalbinde canlanacak.

Başkan Yusuf Alemdar, 'Atatürk Caddesi'ni prestij cadde kimliğiyle altyapısından üstyapısına kadar modern bir görünüme kavuşturacağız. Çalışmalar tamamlandığında Arifiye'mize yakışır, estetik ve güçlü bir ulaşım aksını ilçemize kazandırmış olacağız' dedi.

BAŞKAN ALEMDAR YENİLECEĞİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Yusuf Alemdar'ın Arifiye ziyaretlerinde sık sık dile getirdiği, 'Altyapısından kaldırımlarına, aydınlatmasına ve üstyapısına kadar Atatürk Caddesi'nin ilçeye yakışır bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı yapacağız' sözü için işlem başlıyor.

Daha önce Ahmet Yesevi Caddesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı gibi önemli akslarda uygulanan prestij cadde çalışması, şimdi ise Arifiye'nin kalbi olan Atatürk Caddesi'ni yeni ve ilçeye yakışır bir estetiğe kavuşturacak.

'SÜRECE BAŞLIYORUZ'

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, 'Arifiye'ye yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi Caddesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projemiz ise hızla yükseliyor. Her yönüyle gelişen Arifiye'mizin en önemli ulaşım aksı olan adeta kalbi diyebileceğimiz Atatürk Caddesi'ni ise modern bir şekilde yenilemek için çalışmalarımıza başlıyoruz' dedi.

'ALTYAPISI VE ÜSTYAPISIYLA İLÇEYE YAKIŞACAK'

Alemdar ayrıca, 'Daha önce şehrimizin farklı arterlerinden gerçekleştirdiğimiz gibi 'Prestij Cadde' uygulamamızı Atatürk Caddemizde de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilk olarak altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Arifiye'mize yakışır, estetik ve güçlü bir ulaşım aksını ilçemize kazandırmış olacağız. İlçemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

SASKİ ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Proje kapsamında SASKİ ekiplerince 6 bin metre içme suyu, 3 bin 600 metre kanalizasyon ve 3 bin metre yağmur suyu hattı inşa edilecek. Toplamda 12 bin 600 metrelik yeni yatırımla bölgenin altyapısı güç kazanacak.

Yenilenecek altyapıyla hem ilçedeki su kayıp-kaçak oranları minimum seviyelere indirilecek, abonelere kaliteli içme suyu kesintisiz ulaşacak ve yağmur suyu hatlarıyla su birikintisi ve taşkınların önüne geçilecek.