Mersinlilerin her anını güzelleştirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde merkeze uzak noktalara 'Mobil Kuaför' hizmetini taşıyarak, yurttaşların bayram öncesi bakımını da unutmadı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de yaşayan her yaştan insanın ihtiyacına göre yüzlerce hizmeti sunan Büyükşehir, bir kuaför ve berber salonunda bulunan tüm ekipmanların yer aldığı araç ile yurttaşların ayağına kadar gidiyor ve ihtiyaçları olan bakımlarını yapıyor.

Son durağı ise Toroslar İlçesi'nin Çamlıdere Mahallesi olan ekipler, mahallede yaşayan yurttaşların bayram tıraşlarını yaptı.

PROFESYONEL BERBER VE KUAFÖR HİZMETİ YURTTAŞIN AYAĞINA KADAR GÖTÜRÜLDÜ

Mahalle mahalle gezerek yurttaşların ayağına kadar giden Mobil Kuaför ile Ramazan Bayramı öncesi yüzlerce kişinin bakımları yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 'Memnuniyetle Yardımsever' mottosuyla yollara düşen Mobil Kuaför aracı; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar, Erdemli, Silifke ve Tarsus ilçelerinde yurttaşlara hizmet veriyor.

Bayram öncesi yer bulmanın zor olduğu kuaför veya berber salonlarına gitmelerine gerek kalmayan yurttaşlar, bu hizmetin ücretsiz olmasından dolayı duydukları mutluluğu da dile getiriyor.

Bu hizmetle kadınlara saç kesimi, boya ve kişisel bakım hizmeti verilirken; erkeklere de saç ve sakal tıraşı yapılıyor.

Küçükten büyüğe herkesin ilgi gösterdiği hizmet sayesinde yurttaşlar hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de ücret ödemek zorunda kalmıyor. Kullanılan makas, ustura, tarak ve cımbız gibi ekipmanlar titizlikle her kullanım sonrası dezenfekte edilirken; kadın ve erkek için ayrılan bölümlerde işlemler yapılıyor.

Mobil Kuaför'den yararlanan yurttaşlar, Mersin merkeze gitmeye gerek kalmadan, bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermenin mutluluğunu yaşıyor.