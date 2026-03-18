İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği BİSİCAB sistemiyle, elektrik destekli üç tekerlekli bisikletler Konak ve Alsancak'ta hizmet vermeye hazırlanıyor. Hem ulaşım amacıyla hem turistik geziler için kullanılacak sistem, karbon salımını azaltırken üniversite öğrencilerine de part-time iş imkânı sunacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni bir ulaşım modelini hayata geçiriyor.

İzmir'in 2030 karbon nötr hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevreci, sürdürülebilir ve konforlu BİSİCAB projesini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Ulaşımda sürdürülebilirliği ön planda tutan İZULAŞ AŞ, 20 adet üç tekerlekli BİSİCAB bisikletiyle kentte yeni bir dönemi başlatıyor. İlk etapta pilot bölgelerde hizmet verecek sistem, hem ulaşıma yönelik hem de turistik amaçlarla kullanılabilecek. BİSİCAB'ın başlangıçta Konak ve Alsancak olarak belirlenen iki pilot bölgede hizmet vermesi planlanıyor. Projede part-time çalışacak üniversite öğrencileri de görev alacak.

2 YETİŞKİN VE 1 ÇOCUK YOLCU TAŞIYABİLECEK

BİSİCAB, elektrikli, çevreci ve konforlu yapısıyla sürücüsü bulunan bir yolcu taşıma sistemi olarak hizmet verecek. Sistem, ulaşımda kolaylık sağlarken hem günlük ulaşım ihtiyacına hem de turistik gezilere alternatif bir seçenek sunacak. 2 yetişkin ve 1 çocuk taşıma kapasitesine sahip sistemde ödemeler başlangıç aşamasında kredi kartı ile yapılacak. İlerleyen süreçte ise sistemin mobil uygulama üzerinden de ödeme kabul etmesi planlanıyor. Böylece kullanıcılar için hem güvenli hem de pratik bir ödeme yöntemi sunulmuş olacak.

Yolcu taşıma bisikletleri olarak hayata geçirilen BİSİCAB, 50 kilometreye kadar ulaşan batarya menzili sayesinde karbon salımını azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda güzergâhlar arasında kesintisiz ulaşım imkânı sunacak. Sistemin ilk etapta Konak ve Alsancak olarak belirlenen iki pilot bölgede hizmet vermesi planlanıyor. Yolcular, bu bölgelerde belirlenecek duraklardan BİSİCAB bisikletlerine binerek ekonomik ve pratik bir ulaşım sağlayabilecek.

BİSİCAB İLE TEKNOLOJİK, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR YOLCULUK SİSTEMİ

Üç tekerlekli bisikletlerde bulunan fırçasız diferansiyel motor sistemi, LED aydınlatma, geniş oturma alanları ve kadans sensörlü pedal destek sistemi sayesinde ulaşıma teknolojik, sürdürülebilir ve konforlu bir boyut kazandırılıyor. Yeni sistem ile İzmirlilere ferah, açık ve güvenli bir hizmet sunulacak. Böylece İzmir'de alternatif ve çevreci bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

BİSİCAB, yalnızca bir ulaşım alternatifi olmakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda gençlere iş imkânı sunan bir sistem olarak da planlanıyor. Hizmet, part-time olarak görev alacak üniversite öğrencileri tarafından verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki devlet üniversitelerine bilgilendirme yaparak öğrencilere çağrıda bulundu. Böylece üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma imkânı sunulmuş olacak.