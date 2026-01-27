2025-26 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde mücadele eden İnegöl Belediyespor voleybol takımı, sezonu tamamladı.

BURSA (İGFA) - Tamamı İnegöllü altyapı sporcularından oluşan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler 2. Lig'inde 2025-26 sezonunu 9. sırada tamamladı.

12 takımın yer aldığı 2. Grup'ta mücadele eden turuncu lacivertli temsilcimizde, kadroda yer alan 14 sporcunun tamamı İnegöllü ve İnegöl Belediyespor altyapısından sporculardan oluştu. Genç sporcular, sezonu 6 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 9. sırada tamamladı.

Sezona ilişkin bir değerlendirme yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediye Spor Kulübünün amacının Türk sporuna sporcu yetiştirmek, şehrimizin gençlerini spora yönlendirmek ve özendirmek olduğunu söyledi.

Bu düşünceyle bu sezon voleybol takımının 2. Ligde tamamı altyapıdan yetişen sporculardan oluşan kadrosuyla mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Taban, 'Sezon boyunca genç sporcularımızın mücadelesiyle şehrimizde Galatasaray, Fenerbahçe Medicana gibi takımları misafir ettik. Antrenörümüz Vural Kökçe nezaretinde sporcularımız özveriyle çalıştılar ve nihayetinde 9'uncu sırada sezonu tamamladık. Bizim için sezonun en büyük kazanımı, genç sporcularımızın sahada gösterdiği azim, mücadele ruhu ve gelişim oldu. Skorların ötesinde, kulübümüz ve sporcularımız adına önemli bir tecrübe kazanımı oldu. Bu süreç, altyapıya verdiğimiz önemin ve doğru yolda ilerlediğimizin de en somut göstergesidir. Bu anlamlı yolculukta emeği olan tüm antrenör ve sporcularımıza, Belediye Spor Kulübü idarecilerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda edindiğimiz tecrübelerle daha güçlü, daha hedef odaklı ve daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz' dedi.