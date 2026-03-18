Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların doğumdan yaş almaya her anında yanında olma anlayışını Ramazan Bayramı öncesinde de sürdürdü.

MERSİN (İGFA) - Yurttaşların doğumdan yaş almaya her anında yanında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın sunduğu 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile Ramazan Bayramı öncesinde de yaş almış ve engelli yurttaşları unutmadı. Yaşlı, hasta ve engelli yurttaşlar için insan odaklı hizmetlerini ve sosyal belediyecilik anlayışını evlere taşıyan Büyükşehir ekipleri, bayram öncesinde de memnuniyetle hizmet verdi.

Yurttaşların hayat kalitesini artırmak için hem sağlıklarını hem de evdeki konforlarını güvence altına almaya devam eden Mersin Büyükşehir ekipleri, 13 ilçede aralıksız görev yaparak yaş almış yurttaşların Ramazan Bayramı hazırlıklarını yaptı.

Hem kişisel bakımlarını hem de bayram temizliklerini yapan ekipler, kentin en ücra köşelerine dahi bayram sevincini taşıdı. Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a kadar kentin her noktasına yetişen ekipler, vatandaşların sadece fiziksel ihtiyaçlarına değil, bir evlat sevgisiyle duygusal ihtiyaçlarına da dokunuyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN HİZMETLERİ BİR TELEFON KADAR YAKIN: ALO 185

Yurttaşlara bir telefon kadar yakın olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzak yakın demeden kişisel bakımdan ev temizliğine kadar her aşamada hayatlara dokunmaya devam ediyor. Rutin çalışma disiplini içerisinde yurttaşların evlerine giderek; bedensel bakım, banyo ihtiyacı, tıraş, ev temizliği, sağlık kontrolleri gibi işlemleri tamamlayan ekipler, sıcak iletişimleri ve güler yüzleri ile takdir topluyor.

Bayram öncesi geride gülen yüzler bırakan ekipler, vatandaşlara moral ve umut kaynağı oluyor. Büyükşehir'in Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar, daha güvende ve değerli hissediyor. İlerleyen yaş, engel durumu veya hastalık sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlar; ev içindeki tüm ihtiyaçları için Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri'ne diledikleri zaman ulaşabiliyor.