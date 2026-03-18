Ankara'da Keçiören Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğiyle Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Uluslararası Baharı Karşılama Şöleni'nde baharın gelişini renkli görüntüler eşliğinde kutladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki programa; Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu ve Mehmet Akgün'ün yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk dünyasının kardeş ülkelerinden gelen çok sayıda misafir katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda davetlilere hitap eden Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, kültüre sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: 'Dünyada Birleşmiş Milletler'e belki kayıtlı iki yüze yakın devlet vardır ama dünyada iki yüze yakın millet yoktur. Çok yakınımızda işte güneyimizde Arap coğrafyasında yirmi tane devlet vardır ama millet olarak Arap vatandaşlardan hatta mezheplerine, dinlerine kadar ayrıdır. Büyük ve köklü millet olmak geçmişine, örfüne, adetine sahip çıkmayla oluyor sadece. Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti, sadece başımızı kaldırdığımızda etrafımızda gördüğümüz Türk bayrağımızla, Atatürk bayrağımızla, Türk Cumhuriyetleri'nin bayraklarıyla hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Nevruzun, Türk dünyasında çok özel bir yeri var. Tabiat nasıl yeniden canlanıyorsa, bitki, ağaç, botanik, çiçek, böcek hepsi nasıl yeniden diriliyorsa inşallah bu Nevruz da sizler için güzel şeylerin başlangıcı olur. Hayatımızda güzel hatırladığımız olaylar için bir milat olur.'

Şölende çocuklar için kukla ve çeşitli sahne gösterileri büyük ilgi görürken, geleneksel seğmen gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Keçiören Belediye Konservatuarı'nın sahne performansı programa ayrı bir renk katarken, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen sanatçıların müzik ve dans gösterileri kültürel birlikteliği gözler önüne serdi.

NEVRUZ GELENEKLERİ YAŞATILDI

Programın sonunda Nevruz'un simgesi olan gelenekler hep birlikte yaşatıldı. Katılımcılar yumurta tokuşturdu, çekiç ve örs döverek yeni yılın bereketini simgeledi. Yakılan Nevruz ateşi etrafında dilekler tutuldu, ardından ateşin üzerinden atlanarak baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Etkinlikte, bereketi temsil eden semeni tepsisi de Başkan Yardımcıları Dr. Atila Zorlu ve Mehmet Akgün'e hediye edildi.