Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını da güçlendiriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı bu organizasyonlar, Osmangazili vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İftar öncesinde masaları tek tek gezerek hemşehrileriyle sohbet eden Aydın, ardından iftarını açarak dayanışma ve kardeşlik ruhunun önemine dikkat çekti.

'RAMAZAN AYINDA 25 BİN VATANDAŞIMIZA ERZAK YARDIMI YAPTIK'

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Bir aydır bereketin, paylaşmanın, dayanışmanın ve huzurun simgesi olan Ramazan ayının sonuna geldik. Osmangazi Belediyesi olarak bu mübarek ay boyunca her akşam 8 farklı noktada yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımızla iftar sofralarında buluştuk. Ramazan süresince toplam 120 bin vatandaşımızı iftar sofralarımızda ağırlayarak oruçlarımızı birlikte açtık. Ayrıca 25 bin vatandaşımıza ulaştırdığımız erzak yardımlarıyla, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve dertlerine bir nebze olsun çare olmaya gayret ettik. Ramazan'ın bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadık. Allah bizlere daha nice Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Birlik, huzur ve ülkemizin bütünlüğü içinde, sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum.'