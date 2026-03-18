Efesli Babalar Topluluğu'nun öncülüğünde, Selçuk Efes Kent Belleği'nde 'Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü ve Önemi' başlıklı seminer düzenlendi. Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, AÇEV Aile Eğitimleri Direktörü Hasan Deniz konuşmacı olarak yer aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk'taki seminerde, babaların çocukların duygusal, sosyal ve özgüven gelişimindeki rolü ele alındı. Değişen babalık anlayışına dikkat çeken Hasan Deniz, otoriter ve geleneksel baba modelinin yerini; anneye destek olan, çocuk bakımında daha aktif ve sorumluluk alan bir babalık yaklaşımına bıraktığını ifade etti.

Babalığın yalnızca ekonomik sorumluluklarla sınırlı olmadığını vurgulayan Deniz, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde babaların aktif katılımının büyük önem taşıdığını belirtti. Çocukla kurulan nitelikli iletişimin güven duygusunun temelini oluşturduğunu söyleyen Deniz, özellikle erken yaşlarda babayla geçirilen zamanın karakter gelişimine doğrudan etki ettiğini dile getirdi.

Çocuk gelişiminde anne ve baba arasındaki ilişkinin belirleyici olduğuna da değinen Deniz, 'Her birey belirli bir kapasiteyle dünyaya gelir. Bu kapasitenin ortaya çıkarılmasında anne ve babanın rolü çok büyüktür. Ebeveynlerin birbirleriyle ve çevreleriyle kurduğu ilişkiler; sorun çözme becerileri, sevgi ve şefkat anlayışı, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin temelini oluşturur. Bu temel ne kadar sağlamsa, çocuğun karşılaştığı olumsuzlukların etkisi de o kadar azalır' dedi.

'BABANIN FİZİKSEL BAKIMA KATILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

'Çocuğu yalnızca anne büyütür' anlayışının artık geride kaldığını belirten Hasan Deniz, ilgili babalığın önemine dikkat çekti. Çocuğun gelişim sürecinde yetişkinlere bağımlı olduğunu hatırlatan Deniz, babanın rolünün fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimde geri planda düşünülemeyeceğini vurguladı. Özellikle 0-3 yaş döneminin kritik olduğuna işaret eden Deniz, bu süreçte nöronlar arası bağların hızla geliştiğini ve çocuğun çevresiyle kurduğu etkileşimin büyük önem taşıdığını ifade etti. Dil gelişimindeki farklılıkların 18. aydan itibaren belirginleştiğini belirten Deniz, erken yaşlarda olumsuz koşullara maruz kalan çocukların bilişsel, dil ve duygusal gelişim açısından risk altında olabileceğini söyledi.

Gelişimde bazı dönemlerin telafisinin zor olduğuna da dikkat çeken Deniz, 'Bu nedenle babaların çocuk bakımına aktif olarak katılması çok önemlidir. Fiziksel bakıma katılım, baba ile çocuk arasındaki bağı güçlendirir ve çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi için sağlam bir temel oluşturur' diye konuştu.