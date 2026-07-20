SASKİ, Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi'nde 2 bin 500 metrelik isale hattı yenileme çalışmasını tamamladı. Proje kapsamında 65 hanenin abone bağlantıları da yenilenerek mahalleye kayıpsız ve kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi'nde yeni yerleşimlerin getirdiği yükü karşılamakta yetersiz kalan eski içme suyu altyapısını yeniliyor.

Yoğun mesaiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında 2 bin 500 metrelik ana taşıyıcı isale hattının inşası tamamlandı. Projenin son aşamasında 65 hanenin abone bağlantılarını yenilemek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Abone bağlantılarının da kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla yenilenen altyapı ağı mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

İsale hattının tamamlanmasının ardından bölgedeki 65 hanenin abone bağlantıları hızla yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su kayıplarının önüne geçilecek, mahalle sakinleri daha dengeli basınçla kaliteli içme suyuna kesintisiz erişebilecek.

Kızılcıkorman Mahallesi Muhtarı Mecit Kızıldağ, taleplerinin kısa sürede karşılık bulduğunu belirterek, 'Yaz aylarında artan su kullanımı nedeniyle yaşadığımız basınç düşüklüğü sorunumuzu SASKİ'ye ilettik. Ekipler vakit kaybetmeden inceleme yaparak çalışmalara başladı. 2 bin 500 metrelik isale hattı kısa sürede yenilendi. Şu anda ise ekipler abone bağlantılarının yenilenmesi için aralıksız olarak çalışıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a, SASKİ Genel Müdürümüz Seyit Sakallıoğlu'na ve süreci titizlikle yürüten sahadaki personellere mahallem adına teşekkür ederim' dedi.