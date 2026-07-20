Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği, şehrin dört bir yanında çocukların yaz tatiline neşe katmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği Akyazı Taşyatak ve Karapürçek Hocaköy mahallelerinde çocuklarla buluştu. Yüz boyamadan gölge oyununa, meddah gösterilerinden çeşitli hediyelere uzanan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Son olarak etkinlikler Karapürçek Hocaköy ile Akyazı Taşyatak mahallelerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Çocuklara eğlenceli ve verimli bir yaz tatili sunmak amacıyla hazırlanan etkinliklerde kurulan yüz boyama ve kitap ayracı stantları büyük ilgi gördü. Müzik eşliğinde düzenlenen eğlenceli aktivitelerle çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, mahallelerde renkli görüntüler oluştu.

GÖLGE OYUNU VE MEDDAH GÖSTERİSİ

Programın devamında yazarlığını ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu'nun üstlendiği 'Salıncak' adlı Karagöz gölge oyunu ile 'Pinti Hamit' adlı meddah gösterisi sahnelendi.

Eğlenceli diyaloglar ve interaktif gösterilerle çocuklar kahkahalar eşliğinde oyuna eşlik ederken, gölge oyunu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlik sonunda ise çocuklara diş macunu seti ve Bilim Çocuk dergisi hediye edildi.