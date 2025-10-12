Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Töreni, İzmir'de düzenlendi. Mudanya Belediyesi, 'Dirençli Dayanıklı Toplum' kategorisinde ödül kazanarak afetlere karşı dirençli kent oluşturma projesiyle jüriyi etkiledi. Ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk aldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Töreni, İzmir'de düzenlendi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışmada 49 belediye, 96 projeyle rekabet etti.

Kültür, sanat, spor, enerji verimliliği ve toplumsal eşitlik gibi 7 kategoride değerlendirilen projeler arasında Mudanya Belediyesi'nin afetlere karşı somut katkıları öne çıktı. Mudanya Belediyesi, 'Dirençli Dayanıklı Toplum' kategorisinde ödül kazanarak afetlere karşı dirençli kent oluşturma projesiyle jüriyi etkiledi.

Mudanya heyeti, Belediye Meclis Üyeleri Gülben Erol ve Şafak Arslaner Kaltu ile Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu'ndan oluşan ekiple törene katılırken, ödülü Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk aldı.

BİLMSEL TEMELLİ RİSK ANALİZİYLE DİRENÇLİ KENT

Mudanya Belediyesi'nin ödül kazanan projesi, 2024 Mart'ta başlatılan kapsamlı bir çalışmaya dayanıyor. Toplam 54 bin 882 bağımsız birim incelendi; veriler dijital ortama aktarılarak risk düzeyleri belirlendi. Sonuçta, 3,5 milyon metrekarelik alanın yenilenme ihtiyacı ortaya çıktı. Bağımsız birimlerin yaklaşık yüzde 60'ı 1. ve 2. derece risk taşıyor; yapılar depreme karşı zayıf bulundu.

Söz konusu veriler, kentsel dönüşüm, yapı güvenliği, planlama ve afet hazırlığı için sayısal harita altyapısına işlenirken, proje, Mudanya'yı afetlere karşı dirençli hale getirecek yol haritasının temelini oluşturdu.