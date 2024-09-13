Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni inceledi.KONYA (İGFA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Altay’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Memişoğlu’nu Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu, Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret ederek Başkan Altay’dan bilgi aldı.