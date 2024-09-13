Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları zirvesine katıldı.ANKARA (İGFA) - G20 Tarım Bakanları Zirvesi, Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlendi. Açılış oturumunun ardından Bakanlar, günün anısına fidan dikti.

Bakanlar Toplantısı Birinci Oturumu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yıllardaki gelişmelerin, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine ilişkin sorumluluklarının her zamankinden daha da önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Toprak, su ve gıdanın ulusal politikaları ve küresel ilişkileri belirleyen stratejik unsurlar olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra, Kovid-19 gibi krizler ve bölgesel çatışmalar giderek tüm dünyayı etkilemekte ve küresel gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu bize barış ve güvenlik ile tarımın sürdürülebilirliği arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak su olmadan tarımın 'sürdürülebilirliğini' sağlayamayız. Bu nedenle biz suyu tarım politikalarımızın merkezine koyuyoruz." diye konuştu.

HEDEF GIDA TEDARİK GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK

Tüm dünya olarak bir geçiş döneminde olunduğunu, bunu da “Yeni Normal" olarak adlandırdıklarını belirten Yumaklı, “Bu 'Yeni Normal'e uyum sağlayabilmek amacıyla, etkili arazi kullanımı, su yönetimi ve üretim planlaması için yeni stratejiler oluşturmaktayız. Şimdi neyi, nerede ve ne kadar üreteceğimizi planlayacağız. Bu yıl itibarıyla planlı üretim uygulamalarını hayata geçireceğiz. Su merkezli tarımsal üretim planlamasıyla en uygun yerde stratejik ürünler üreterek tarımsal verimliliği artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm bu politikalarla gıda tedarik güvenliğimizi garanti altına almayı ve üreticilerimizin hasat döneminde pazarlama sorunlarıyla karşılaşmasını engellemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.