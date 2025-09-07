Aygaz, 2005’ten bu yana ana sponsoru olduğu Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’ne destek vermeye devam ediyor. Burdur’un Ağlasun ilçesindeki antik kentte, 2024-2029 döneminde uluslararası konsorsiyumla yürütülecek kazılarda yeni buluntular ortaya çıktı; Agora Gymnasiumu ve Sokak Çeşmesi’nin restorasyonu hedefleniyor.BURDUR (İGFA) - Aygaz, Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti’nde 2005’ten bu yana sürdürdüğü arkeolojik kazı desteğini 2024-2029 döneminde de devam ettiriyor.

Koç, Bilkent, KU Leuven ve Brüksel Vrije üniversitelerinin yer aldığı konsorsiyum, Bilkent Üniversitesi’nin Türk Kazı Başkanlığı ile çalışacak. Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz, “20 yıldır Sagalassos’un tarihe ışık tutan buluntularını ortaya çıkarmak büyük bir mutluluk” dedi.

YENİ KEŞİFLER: SFENKS TANRI TUTU VE MERMER HEYKELLER

Son kazılarda, Hamam-Gymnasion’da sfenks-tanrı Tutu’yu betimleyen Mısırlılaştırılmış mermer kabartmalar bulundu. Bu dekorasyon, Mısır dışındaki nadir örneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Güneydoğu Caddesi’nde ay tanrısı Men ve Hermes’e ait iki gerçek boyutlu mermer heykel keşfedildi. Men heykeli, İ.S. 2. yüzyıla tarihlenen en eski tam boy tasvir olarak öne çıkıyor.

2024-2029 programında, Agora Gymnasiumu’nun batı portikosu ve Sokak Çeşmesi’nin restorasyonu hedefleniyor. Yukarı Agora’ya otantik yollarla erişim sağlanacak ve Sokak Çeşmesi’ne yeniden su kazandırılacak. Sagalassos Kazı Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, “Aygaz’ın desteğiyle bu kültürel hazineyi dünya çapında bir değer haline getiriyoruz” dedi.

20 YILLIK MİRAS

Aygaz’ın desteğiyle, 2010’da Antoninler Çeşmesi restore edilerek suya kavuştu, 2011-2017’de Yukarı Agora’da anıtsal kapılar ve sütunlar ayağa kaldırıldı. 2017-2023’te Agora döşemesi restore edilerek Akdeniz’in en iyi korunmuş meydanlarından biri haline geldi. Aygaz, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Sagalassos’a katkılarını sürdürecek.