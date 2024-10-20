Sağlık Sektörünnde son günlerde gündem olan 'Yenidoğan Çetesi' operasyonlarında adı geçen Şafak Hastaneler Grubu konuyla ilgili açıklama yaptı. Şafak Hastaneleri Gurubuna bağlı Hastanelerin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan açıklama şöyle:

"Kamuoyuna duyurulur,

Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen “Yenidoğan Olayları” ile ilgili iddialara yönelik olarak, hakkımızda çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Hastanemiz adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendiren iddialar, hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Bizim bu olayla ilgili hiçbir dahlimiz bulunmamaktadır.

Nitekim Sağlık Bakanlığı’nın 18.10.2024 tarih ve 257257410 sayılı yazısında da görüleceği üzere hastanemiz ismi açıklanan hastaneler arasında yer almamaktadır. Kurum olarak, hasta haklarını ve güvenliğini her zaman ön planda tutmaktayız.

Kurum olarak sağlık alanında üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, topluma karşı olan sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır.

Saygılarımızla,

Özel Avrupa Şafak Hastanesi"