Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Hasanoğlan’da gerçekleştirilen Eğitim Zirvesi’ne katıldı. Özel'in gündeminnde eğitimle birlikte 'Yeni Doğan Çetesi' vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, SGK’dan para almak için bebekleri öldürdükleri ortaya çıkan yenidoğan çetesine ilişkin olarak, “İletişim Başkanlığı’ndan şunu pompalıyorlar, ‘Efendim bu işin içinde CHP’li bir Belediye Meclis Üyesi var.’ Bu işin 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa, onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. Bir tane CHP’li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek. Bir sorumlu aranıyorsa, ‘Sorumlusu benim, ben’ diyen. Nasıl FETÖ’nün bütün hastaneleri bir gecede kamulaştı. OHAL ilan etmeye gerek yok. Buradayız. Getirin, o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle. Yasal düzenleme, salı günü Meclisten oybirliği ile geçirilmelidir. Hodri meydan. Bu kadar pislik akan adamlar, tutmuşlar 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim” ifadesini kullandı.

“BU İŞE KARIŞAN TÜM ÖZEL HASTANELERİN RUHSATLARI ASKIYA ALINMALI”

“Genel şeytanlaştırmalar üzerinden, ‘Efendim DEM kimliğindeymiş de bilmem nerede paylaşma yapmış da oymuş.’ Bu işin içinde birisi varsa şu anki Sağlık Bakanı, ‘İstanbul İl Müdürüyken, biz ihbar ettik’ diyor. Kendini temize çıkacak ya kendini yeniden ihbar ediyor.

Mayıs 2023’te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023’ten Ekim 2024’e kadar geçen sürede hiçbir şey yok, soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokulana kadar aramızda dolaşıyor caniler, katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. ‘Efendim satürasyonunu düşür biraz, anasından para alalım, babasından para koparalım’ diyor.

Bu iş yapılırken eski Sağlık Bakanının hastanesi işin tam göbeğinde, iki önceki Sağlık Bakanının. Denetleyecek Sağlık Müdürlüğünde oturan kişi şimdi Sağlık Bakanlığının tepesinde, işin içinde bürokrat ile çalışanı ile bilmem nesi ile işin doğası gereği de dünya kadar bunların atadığı adam var. Biz dönüp demiyoruz, bu işi siyaset yerinden bakınca toplumu bölersin, yarısı yanına geçer, yarısı karşına geçer.

‘Bu canilerle mücadele edemezsin.’ Oradan bir tane CHP’li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze örtecek. Vallahi bir sorumlu aranıyorsa, bence dönemin Sağlık Müdürü şimdiki Bakanı filan da değil. ‘Kardeşim bu ülkenin bir sorunu varsa’ diyor ya ‘Sorumlusu benim, ben.’ Böyle yapan, ‘Sorumlusu benim’ diyen sorumlusu. Her imzayı atmayı biliyorsun, ekonomist yerine faiz belirliyorsun, Dışişlerindeki bütün deneyimi ittirip şirket yönetir gibi dış politikayı yönetiyorsun, her işi sen biliyorsun, bu iş olunca kenara çekiliyorsun.

İletişim Başkanlığı iki tane isim tespit edecek de sorumluluktan kurtulacak. Eğer bu işte Erdoğan sorumluluğu alıp bu iş nereye kadar gidiyorsa teker, teker, teker bunları çıkarıp ne gerekiyorsa en ağır cezaların verilmesi için yasal düzenleme gerekiyorsa, o da konuşuluyordu başka bir mevzuda, bunları da dahil edin. Ama bu işten bir tane çocuğun kapısından girdiği bir tane hastaneyi, 15 Temmuz gecesi nasıl FETÖ’nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı. Kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok. Bu halde buradayız. Getirin, o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle.

Özel hastaneymiş, o özel hastaneye, bu işe karışan tüm özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya o hastanelerin devlet eliyle direk başlarına kayyum atanmalı.

Yasal düzenleme, salı günü Meclis’ten oybirliği ile geçirilmelidir. Hodri meydan. Haydi bakalım buyurun. Bir tane DEM’li bulmuş, bir tane CHP’li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP’linin.

Bu kadar pislik akan adamlar, tutmuşlar 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle üzerimize ne düşerse yapacağız. Ama bu işe bulaşan kimi kayırıyorsanız, kime ayırıyorsanız, kime dokunulmazlık sağlamaya çalışırsanız iki elimiz onun da yakasındadır, sizin de yakanızdadır. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim.

Değerli hocalarım emekleriniz için teşekkür ederiz. Çok kıymetli iki gün olacak burada. Sonuçlarını takip edeceğiz ve bunu, yazıyı suya yazmadığınızı, bundan önce yaptığınız katkıları nasıl değerlendirdiysek, program kurultayımızda programımıza yazacağız, seçim beyannamemize yazacağız, politika belgelerimize yazacağız.

Gün gelecek ilk seçimlerden sonra okunacak olan hükümet programına yazacağız. Emekleriniz için, gayretleriniz için, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Günün zorluklarını biliyorum. Özellikle bugün hızlı hazırlanan bu mekanda yaşadığınız arkadaki güçlükler için ben sizden özür diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Hepinize teşekkür ediyorum.”