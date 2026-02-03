21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, 'Meriç Nehri Endüstri Suyu Projesi'nin bölgeyi çevresel ve diplomatik krizlere sürükleyebileceğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne siyasetinin tecrübeli ismi Şadan Şimşek, Meriç Nehri'ne yönelik planlanan su projesine ilişkin eleştirilerini paylaştı.

Şimşek, yıllar önce Ergene Nehri için yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ve bugün Ergene'nin ciddi bir çevre faciasına dönüştüğünü hatırlatarak, benzer bir durumun Meriç Nehri için de söz konusu olduğunu belirtti.

Projeyle ilgili riskleri üç başlıkta özetleyen Şimşek, yaz aylarında Meriç'in debisinin kritik seviyelere düşmesi, sanayinin yüksek su çekimiyle tarım ve ekosistemi tehdit edeceğini öne sürerek, Bulgaristan ve Yunanistan ile paylaşılan nehirde uluslararası planlama olmadan yapılacak su çekimleri, diplomatik ve hukuki krizler doğurabileceğini kaydetti. Şimşek, planlanan baraj ve su aktarım sistemleri nehrin doğal rejimini bozarak, taşkın dengesini ve halkın su hakkını tehlikeye atacağını kaydetti.

'Meriç Nehri bir boru hattı değildir' diyen Şimşek, çözümün daha fazla su çekmek değil, sanayide zorunlu su tasarrufu ve geri kazanım sistemleri olduğunu vurguladı. Şimşek, açıklamasını meslek odaları, bilim insanları ve yerel yönetimleri projeye karşı kamusal sorumlulukla hareket etmeye çağırarak, 'Su haktır, Meriç Nehri Trakya'nındır!' diyerek tamamladı.