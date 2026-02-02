CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı köylerde, AKP'li bir meclis üyesinin ve ailesinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden ciddi usulsüzlükler yaptığına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı köylerde tarımsal desteklerin bazı kişiler tarafından siyasi nüfuz kullanılarak suistimal edildiğine dair iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne taşıdı. Karasu, asıl hedefin dürüst çiftçiler değil, kamu kaynaklarını kendi siyasi nüfuzlarıyla haksız kazanca dönüştüren kişiler olduğunu vurguladı.

Karasu'nun Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, bazı çiftçilere ait bilgilerin rızaları dışında kullanıldığı ve köy muhtarlarına ait sahte imza ve mühürlerle ÇKS belgeleri düzenlendiği iddialarına dikkat çekildi.

Önergeye göre, AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Onur Şencan ve birinci derece yakınları, başkalarına ait araziler üzerinden ÇKS kaydı yaptırarak 2022-2025 yıllarında mazot, gübre ve hububat desteklerinden yüksek tutarlarda yararlandı. Karasu, söz konusu ailenin siyasi ve idari nüfuzunun, olayın sıradan bir usulsüzlükten öte kamu gücünün kötüye kullanılması ihtimalini artırdığını belirtti.

CHP'li Karasu, soru önergesinde Delice ilçesindeki usulsüzlük iddialarının Bakanlığa ulaşıp ulaşmadığını, müfettiş soruşturmasının olup olmadığını, Şencan ailesi adına kayıtlı arazilerin büyüklüğünü ve bu kayıtlar üzerinden alınan desteklerin tutarlarını sordu. Ayrıca vefat etmiş kişiler adına sahte evrak ve imzalarla destek ödemesi yapılması iddialarının da araştırılmasını talep etti.

CHP'li Karasu, ÇKS'nin siyasi nüfuzla bir yolsuzluk aracı hâline gelmesine göz yumulamayacağını vurgularken, haksız yere alınan desteklerin faiziyle geri alınması ve sorumlular hakkında derhal idari ve adli işlemler başlatılması çağrısında bulundu. Karasu, Tarım Bakanlığı'nın benzer usulsüzlükleri önlemek için almayı planladığı denetim, şeffaflık ve dijital doğrulama önlemlerini de kamuoyuna açıklaması gerektiğini kaydetti