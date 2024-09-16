50 yılda 54 binden fazla burs desteğiyle başarılı üniversite öğrencilerinin yanında olan Sabancı Vakfı, 2024-2025 eğitim yılında da üniversite öğrencilerine burs desteğini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın eğitim alanındaki destekleri sürüyor. Her yıl yaklaşık bin 500 öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 50. yılında da başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız bursla destek olmaya devam ediyor.

Sabancı Vakfı’nın 2024-2025 eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor. Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin başvuruları www.microfon.com web sitesi üzerinden kabul edilecek. Bu dört üniversite dışında okuyan öğrencilerin başvuruları ise üniversitelerin burslarla ilgili birimleri üzerinden gerçekleşecek.

Burs tutarının Eylül ayının sonunda www.sabancivakfi.org web sitesi üzerinden açıklanacağı program kapsamındaki ödemeler, 2024-2025 ders yılında Ekim-Haziran ayları arasında 10 ay süreyle yapılacak.

Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5’er öğrenciye veriliyor.