İSTANBUL (İGFA) - Pınar Su ve İçecek Beslenme Uzmanı Serenay Bender, çocukların akademik başarılarını artırmak için su tüketiminin önemine dikkat çekti.

"Oksijenin ardından vücut için en önemli ihtiyaç sudur. Vücudun büyük bir kısmı sudan oluşur ve su, sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda çocukların dikkat, hafıza ve problem çözme becerileri üzerinde de doğrudan etkilidir" diyen Bender, çocukların günde en az 6-8 bardak su içmesi gerektiğini belirtti. Sıcak hava koşullarında ve yoğun fiziksel aktivitelerde bu miktarın artırılmasının önemli olduğunu ekleyen Bender, yetersiz su tüketiminin, çocuklarda dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açarak okul performansını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Çocukların yaşlarına göre günlük su ihtiyacını da açıklayan Bender, "1-3 yaş arası çocuklar için 1 litre, 4-8 yaş arası için 1.2 litre ve 9 yaş ve üzeri için 1.5 litre su tüketimi önerilmektedir. Ancak bu miktarlar, çocuğun boyu, kilosu, cinsiyeti, yaptığı aktiviteler ve aldığı ilaçlara göre değişkenlik gösterebilir” dedi.

SU İÇME ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

Su içme alışkanlığı kazandırmak için önerilerde bulunan Bender, çocuklara suyun neden önemli olduğunu anlatmanın, onları su tüketimi konusunda bilinçlendirmek için atılacak ilk adım olduğunu söyledi. Bender, çocuklara su içmenin önemini göstermek için idrar rengini gözlemlemeyi öğretmenin etkili bir yöntem olduğunu belirterek, “Bol su içildiğinde idrar renginin açılacağını, suyun yetersiz olması durumunda ise koyulaşacağını gözlemleyerek çocukların kendi vücutları üzerinden öğrenme sağlayabilirler” diye konuştu.

Çocukların su içmek istememeleri durumunda, suya nane, limon veya sevdiği meyveler ekleyerek tat kazandırılabileceğini öneren Bender, renkli ve ilgi çekici mataralar kullanmanın da çocukları su içmeye teşvik edebileceğine dikkat çekerek, su içmeyi eğlenceli hale getirmek için ebeveynlerin bir su çizelgesi oluşturulabileceğini ve çocukların su tüketimini bir oyuna dönüştürülebileceğini söyledi.