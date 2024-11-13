Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016’dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın başvuruları yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Son tarih 6 Aralık 2024 olacak. İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısıyla bir araya getiren 9. Kısa Film Yarışması’nın başvuru süresi, gördüğü büyük ilgi sebebiyle uzatıldı.

Bu yılki teması “İklim Göçü” olarak belirlenen ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen genç yönetmenler, 6 Aralık 2024 tarihine kadar www.kisafilmuzunetki.org adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’na başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve “İklim Göçü” konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

“İklim Göçü” temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL’nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü ise 25 bin TL ile ödüllendirilecek.