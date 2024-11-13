Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, esnafın talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Göreve geldiği günden bu yana halkla sık sık bir araya gelerek sorunlara çözüm üreten Başkan Çalık, mahalle esnafının sıkıntılarına da duyarsız kalmadı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi esnafını ziyaret ederek esnafın talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Ziyareti sırasında Başkan Çalık’a Yakuplu Mahallesi Muhtarı Nurten Çalışkancı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Mahalle esnafıyla yapılan görüşmelerde, iş yerlerinin karşılaştığı çeşitli sorunlar gündeme gelirken, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gelen talepleri ve şikayetleri dikkatle dinledi. Başkan Çalık, esnafların önerilerini not alarak, gerekli çözümlerin üretilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

ÇALIK: ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

Beylikdüzü’nde esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Esnafımızın talepleri bizim için önemli. Onların önerileri, şikayetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Belediye olarak, ilçemizdeki tüm esnafın yanında olmaya ve onların işlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Başkan Çalık’ın ziyaretinin ardından mahalle esnafı da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.