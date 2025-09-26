Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün vefatını duyurdu. Sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. "O güzel ses sustu" diyen Akkiraz, "Üzgünüz #güllü” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türk halk müziğinin duayenlerinden Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllar sahne arkasında emek veren müzisyen Güllü’nün vefatını duyurdu.

Akkiraz, Güllü’yü “değeri pek anlaşılamayan” bir sanatçı olarak anarak, “O güzel ses sustu. Nur içinde uyusun. Üzgünüz #güllü” sözleriyle veda etti.

https://twitter.com/sabahatakkiraz/status/1971468222613582298

Güllü, Türk müziğinde saz çalgısındaki ustalığı ve vokal yeteneğiyle tanınan, ancak genellikle ön planda olmayan bir müzisyendi.

Akkiraz’ın paylaşımı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı; birçok isim başsağlığı mesajları yağdırdı.