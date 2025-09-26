Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyunu verimli kullanmak için sürdürdüğü güçlü altyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Tepecikler Mahallesi’ne kesintisiz içme suyu ulaştırmak için başlattığı hat yenileme çalışmalarının yüzde ellisini tamamladı. Abone bağlantıları da yenilenen bin 300 metrelik güçlü altyapı içme suyu kayıplarına da geçit vermeyecek.

Bu kapsamda Geyve’nin Tepecikler Mahallesi’nde başlatılan bin 300 metrelik güçlü altyapı dönüşümü ile bölge abonelerinin bağlantıları da yenileniyor.

KAYIP KAÇAK ORANLARI MİNİMUMA İNDİRİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Tepecikler Mahallesi’nde başlattığımız hat imalatı ile bölgedeki kayıp-kaçak oranlarını minimum seviyeye indiriyoruz. Yüzde 50’sini tamamladığımız projemizi yakın zamanda bölgeye kazandıracağız. Suya değer veren anlayışla yenilediğimiz hat, bölgenin gelecek nüfusuna da sorunsuz şekilde hizmet verecek” ifadeleri kullanıldı.