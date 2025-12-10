Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Gazi Bulvarı üzerinde otokorkuluk montaj çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Gazi Bulvarı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bulvarı kullanan sürücü ve yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Çalışmalar doğrultusunda otokorkuluk direklerinin zemine sabitlenmesi için hidrolik kazık çakma makinesi kullanılıyor. Makineyle önce çelik kazıklar refüj hattına çakılıyor, ardından montajı tamamlanan korkuluklarla birlikte refüj düzenleme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yolun sol şeridi trafiğe kapatılarak geçişler orta ve sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

13 BİN METRE OTOKORKULUK YAPILACAK

Gazi Bulvarı'nda önceki yıllarda 6 bin metre otokorkuluk imalatı yapılırken, 2025-2026 yıllarında ilave 13 bin metre otokorkuluk yapılması planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, etaplar halinde sürdürülecek çalışmalarla Gazi Bulvarı'nda daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturmayı amaçlıyor. Öte yandan; Havaalanı Kavşağı ve kolları ile İller Bankası Kavşağı ve kollarında daha önce yapılan 4 bin metre motosiklet bariyeri imalatına ek olarak, 2025-2026 yıllarında 5 bin metre motosiklet bariyeri imalatı yapılması planlanıyor.