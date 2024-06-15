Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin ormanlık alanlara ilişkin yeni bir kanun teklifinde bulunduklarını belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin parti olarak yangın, sel, heyelan vb. afetler sonucunda zarar gören ormanlık alanların "ormanlık alan" statüsünün değiştirilemeyeceğine, bu alanların imara açılamayacağına ve üçüncü kişilere devredilemeyeceğine ilişkin kanun teklifinde bulunduklarını belirtti.

Tekin kanun teklifi ile ilgili şunları söyledi :“Ülkemiz orman varlığı açısından ciddi bir zenginliğe sahipken son yıllarda orman alanlarımız ciddi oranda azalmaktadır. Türkiye'de 2022'de ormansızlaşma 2021 yılına göre 4 kat artmış, Belçika ülkesi büyüklüğündeki ormanlık alan sadece bir yılda yok edilmiştir. Bu alanların yerine maden ocakları, oteller ve betonarme binalar inşa edilmiştir. Ormanlarımız korunamamakta ve ne yazık ki hızla azalmaktadır. Yangın, heyelan ve sel gibi afetler sonucu ormanlık alanlar zarar görebiliyor, bu alanların statüsü değiştirilerek yok edilebiliyor. Özellikle yangınlar sonucunda, yanan bölgede kısa süre içerisinde maden ocaklarının kurulduğu, otellerin ve betonarme ucube binaların yapıldığı birçok örnek sayabiliriz. Bütün bu örnekler, yangınların bilinçli olarak çıkartıldığı ve ormanların kasten yakıldığına dair şüpheleri güçlendirmektedir. Ormanlık alanlara yönelebilecek saldırıları engelleyebilmek amacıyla; gerekli denetimlerin yapılması, yangınlar sonucunda yasal soruşturma süreçlerinin şeffaflıkla yürütülmesi, cezai yaptırımların arttırılması ve zarar gören bölgenin ormanlık alan statüsünün korunması gerekmektedir.” dedi.