Saadet Partisi Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında teşkilat üyeleri bir araya geldi. İlçe Başkanı Ahmet Ergen, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü'de Saadet Partisi İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini İlçe Başkanı Ahmet Ergen'in yaptığı davete, partinin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Programa Tezcan Karakütük başta olmak üzere il başkan yardımcıları, çevre ilçelerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri iştirak etti. İftar yemeğine Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler de katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan Ahmet Ergen, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, teşkilat mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ergen, birlikteliğin parti çalışmalarına güç kattığını ifade ederek tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik etti.

Program, yapılan duaların ardından hatıra fotoğrafları ve teşkilat içi değerlendirmelerle sona erdi.