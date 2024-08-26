Mine-Halil Argın ve Nejla-Gürsel Kavan çiftinin çocukları Rümeysa Argın ve Bilal Kavan çifti, dün Çırağan Club’'da gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da hırdavat sektörünün öncü firmalarından GÖK-PA Endüstriyel Hırdavat’ın sahibi Halil Argın’ın kızı Rümeysa Argın ile Tarihi Taş Fırın’ın sahibi Gürsel Kavan’ın oğlu Bilal Kavan, dün Çırağan Club’da gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

19.00’da başlayan törene AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Yıldırım Eski Belediye Başkanı Cüneyt Karlık ve çok sayıda davetli katıldı.

Tüm protokolün şahitliğini yaptığı nikâh Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından kıyılırken törende, ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan sahne aldı.