Bornova Belediyesi, Meriç Mahallesi’nde doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören yolları konforlu ve güvenli hale getiriyor. 5717 Sokak’ta 300 metrelik bölüm tamamen yenilenirken, mahallede tespit edilen 23 noktada da hızlı müdahale planlanıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt ve beton atılımını Meriç Mahallesi’ne taşıdı. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören yollar, kapsamlı bir yenileme süreciyle modern ve güvenli hale getiriliyor.

Çalışmaların ilk etabında 5717 Sokak’ın 300 metrelik kısmı tamamen yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

BAŞKAN EŞKİ: “AMACIMIZ HER SOKAKTA EŞİT HİZMET”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmalarla ilgili olarak: “Bornova’nın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışımızla yola çıktık. Vatandaşlarımızın en çok kullandığı alanlardan biri olan yolların konforlu, güvenli ve modern olması bizim için bir öncelik. Altyapı kaynaklı bozulmaları kalıcı çözümlerle gideriyoruz. Başkan Yardımcımız Duygu Bölük ile Meriç Mahallesi’nde yaptığımız çalışmalar da bu vizyonun bir parçası” diye konuştu,

5711/5 Sokak’ta devam eden yenileme çalışmalarının yanı sıra mahallede Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen 23 ayrı noktadaki bozulmalar da hızla giderilecek. Belediye ekipleri, tespit edilen çukurları kısa sürede kapatarak mahallenin ulaşım altyapısını güvenli hale getirecek.