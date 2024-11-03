Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD tarafından, iş dünyasının geleceğine ışık tutan konuların gündeme getirildiği Rumeli Buluşmalarının 100’üncüsü gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - RUMELİSİAD 100. Rumeli Buluşması’nda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay konuşmacı olarak yer alırken,etkinliğe üyelerin katılımı yoğun oldu.

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği’nde(RUMELİSİAD)hem üyeleri arasındaki bağları güçlendiren hem de iş dünyasının geleceğine ışık tutan Rumeli Buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

RUMELİSİAD 100. Rumeli Buluşması’nda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay konuşmacı olarak yer aldı.

Gecenin açılışında konuşan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke yaptı. Evke, “Rumeli Buluşmalarının 100'üncüsünü gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Yeni dönemde yeni bir vizyon ile çalışmalarımıza hızlıca başladık. Somut projelerle RUMELİSİAD'ın vizyonuna yakışacak işlere imza atma gayretinde olacağız.Ve bunu yaparken de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, RUMELİSİAD’ın birleştirici ve bütünleştirici yönünü ön plana çıkarmak, temel önceliğimiz olacak. Çünkü RUMELİSİAD, kurulduğu 2006 yılından beri her geçen gün büyümeye devam ederek; bugün gelinen noktada 300'den fazla üyemizle, her sektörden temsilcilerimizle çok büyük ve bir katma değeri temsil eder hale geldi. Derneğimiz aynı zamanda, Bursa ve Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle arasında bir köprü vazifesi görevi üstlenmeye devam ediyor. Bu doğrultuda RUMELİSİAD olarak, toplumsal fayda anlayışımız çerçevesinde belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak adına sürekli yeni projeler geliştirmeye odaklanırken, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte, geleceğe doğru emin adımlarla yol almaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, dernek olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve etkinliklerde emeği geçen başta kurucularımıza, geçmiş dönem başkanlarımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“RUMELİSİAD BAYRAĞINI ÇOK DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ”

“Önümüzdeki dönemde, özellikle toplumsal kalkınma noktasında gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelere ağırlık verirken, eğitim, girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında daha fazla etkinlik düzenleyerek, RUMELİSİAD bayrağını çok daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz” diyen Evke, “Aynı zamanda, sadece ekonomik ve ticari çalışmalarla değil, kültürel yönden de RUMELİSİAD’ı ön plana taşıyacak çalışmalara odaklanacağız. Cumhuriyetimizin 101’inci yılında, RUMELİSİAD olarak da bu anlamlı yıla özel pek çok çalışmamız olacak” ifadelerini kullandı.

Gecenin konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay iseRUMELİSİAD tarafından geleneksel olarak düzenlenen Rumeli Buluşmaları’nın 100’üncü programına onur konuğu olarak katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Burkay, “Bursa’mızın sanayileşme ve kalkınma yolculuğunda elde edilen kazanımlarının baş aktörlerinden olan Rumelili iş insanlarımız, her yıl milyarlarca dolar katma değer üretiyor. Bursa, bugün sanayi ve ihracatta Türkiye’nin merkezi konumundaysa bunda Rumeli’den gelen girişimcilerimizin çok büyük katkısı var” dedi.

Bursa’nın tarih boyunca ekonomik gücü ile öne çıkmayı başaran bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bursa bugün de bu gücünü gösteriyor. Yaklaşık 20 milyar dolarlık ihracatı ve 8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile Bursa, Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülkeden daha iyi bir dış ticaret performansı sergiliyor. Geçmişte ülkeleri kıyaslardık, bugün şehirleri kıyaslıyoruz. Şehirler için fakirlikten kurtulmak çok çalışmakla mümkün. Ancak daha büyük hedeflere ilerlemek istiyorsanız çok çalışmak yeterli değil. Farklılaşmanız lazım. Farklılaşma dediğinizde de karşınıza markalaşma, inovasyon, Ar-Ge, tasarım çıkıyor. Türkiye olarak orta gelir sendromundan kurtulmak istiyorsak merkezinde Bursa’nın olduğu Marmara Havzası’nın vizyonu ve stratejileri bu yüzden çok önemli. Bursa gibi ülkemizde 10 kent daha olsa dış ticaret açığımız ortadan kalkar. Bursa gibi örneklerin çoğalması lazım. Ancakbüyük fotoğrafa baktığımızda Bursa’yı bugünkü konumuna taşıyan iş modellerinin bundan daha ileriye taşıyamayacağını görüyoruz.Bursa’nın bugün 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sadece binde 8’i sanayi ile tanımlanmış alan. Sanayi alanlarının yarısını ise plansız alanlar oluşturuyor. Almanya’da bu oran yüzde 4. Biz Bursa’da binde 8’i yüzde 1,5’a çıkarsak bugün ekonomik olarak bambaşka bir tabloyu konuşuruz” ifadelerini kullandı.

BTSO’da 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıktıklarını ve 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Burkay, “TEKNOSAB, GUHEM, Bursa Business School, BTSO MESYEB, BUTEKOM her biri büyük yatırımlar sonucu ortaya çıkan eserler. İşte TEKNOSAB’ı dört yıl gibi rekor bir sürede yatırıma hazır hale getirdik. TEKNOSAB’da sanayimiz için çok güçlü altyapı yatırımları yaptık. Diğer taraftan 15-64 yaş grubunu da mutlaka ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor. Sanayi gelişirse nüfus artar deniliyor ancak kırsalda şehre göçecek nüfus kalmadı. Kentleşme oranımız yüzde 93’e ulaşmış durumda. Bursa’nın son 10 yılda nüfus artışı 500 bin. Bunun 350 bini doğum kaynaklı. Çalışabilir nüfusumuz 2,3 milyon. SGK’ya kayıtlı 830 bin nüfusumuz var. Devlet memurları ile birlikte 1 milyon kişi ekonominin içerisinde. Kalan 1,3 milyon evde oturuyor ve ekonomik aktiviteye katılmıyor. Bu nüfusu mutlaka ekonomiye katmamız lazım. Bunu yaparsak Bursa en az yüzde 50 büyüyecektir” dedi.

Öte yandan 100. Rumeli Buluşması kapsamında, RUMELİSİAD ailesine yeni katılan üyelere üyelik rozetleri takdim edilirken, etkinliğe sponsorluk desteği veren firmalara da teşekkür plaketi verildi.