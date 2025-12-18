Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Doğa Topluluğu tarafından düzenlenen Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Paneli'nde, ruh sağlığı hizmetlerine erişim, etik uygulamalar ve toplumsal farkındalık ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Doğa Topluluğu tarafından, ruh sağlığı alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Paneli, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Panel, Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Bilim ve Doğa Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Göksu İnayet, topluluğun Bilim ve Düşünce adıyla başlayan yolculuğunun bugün Bilim ve Doğa ismiyle 14. yılına ulaştığını belirterek, etkinliğin yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal bir soruna dikkat çekme amacı taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında 'doğa' kavramının insanı, insan sağlığını ve ruhsal iyilik hâlini de kapsayan bütüncül bir anlayış olduğunu ifade eden İnayet, ruh sağlığının yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen toplumda bu alana ilişkin bilgi eksiklikleri ve yanlış inanışların hâlâ yaygın olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşanan yapısal sorunlara da değinen İnayet, psikologlar için bağlayıcı bir meslek yasasının bulunmamasının ve koruyucu-önleyici ruh sağlığı politikalarının yetersizliğinin bireyleri yanlış uygulamalara açık hâle getirdiğini söyledi. Devlet hastanelerinde artan hasta yükü ve sınırlı muayene sürelerinin de hizmet kalitesine ilişkin soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Panel çıktıları doğrultusunda 'Bireye hizmet, topluma fayda' anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten İnayet, 29 Aralık'ta Genç Psikologlar Meclisi Bursa yapılanmasıyla birlikte farkındalık poster atölyesi düzenleneceğini açıkladı. Projenin, psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören 40 öğrenciden oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Panelde alanında uzman akademisyenler de sunumlarıyla yer aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, sosyolog ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Berkay Aydın, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Dr. Didem Acar ve Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Dr. Merve Karaburun, ruh sağlığı okuryazarlığına ilişkin bilimsel değerlendirmelerde bulundu.