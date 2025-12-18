Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Millet Bahçesi'nde hayata geçirmeyi hazırladığı 'Kocaeli Akvaryumu', Türkiye'de ilk olacak tatlı su tüneli ve zengin canlı çeşitliliğiyle kentin sosyal, kültürel ve turistik yaşamına önemli bir değer katacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilecek 'Kocaeli Akvaryumu Projesi', kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan ve yüzde 80'i tamamlanan proje, hizmete alındığında Türkiye'nin en uygun fiyatlı akvaryumu olma hedefiyle yalnızca Kocaeli'nin değil, Marmara bölgesinin de en dikkat çekici cazibe merkezlerinden biri olacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK; TATLI SU TÜNELİ

Her yaştan vatandaşın rahatlıkla ziyaret edebilmesi için tasarlanan Kocaeli Akvaryumu, sahip olduğu özelliklerle Türkiye'deki diğer akvaryumlardan ayrışıyor. Projede yer alan iki adet su altı tünelinden biri, Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan tatlı su tüneli olacak. Akvaryumda hem tuzlu su hem de tatlı su canlıları bir arada sergilenecek. Ziyaretçiler farklı su altı ekosistemlerini aynı çatı altında keşfetme imkânı bulacak.

Farklı coğrafyalara özgü balık ve su altı canlılarını özellikle çocukların yakından tanıyıp inceleyebilmesine imkân sunacak Kocaeli Akvaryum Kompleksi; Avustralya, Asya, Avrupa ve Güney Amerika kıtalarına ait temalarla tasarlanan havuz içi ve dışı alanlarıyla ziyaretçilere adeta bir 'dünya turu' deneyimi yaşatacak. Toplam 30 adet akvaryum tankının yer aldığı projede 70 farklı balık ve canlı türü ziyaretçilerle buluşurken, akvaryum bünyesinde görev yapan profesyonel dalgıçlar bakım ve gözlem çalışmalarını titizlikle sürdürecek.

YAPARSA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR YAPAR

Tüm teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından önemli bir mekanik altyapıya sahip olan akvaryumda profesyonel bir ekip görev yapacak. Büyükşehir'in sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçireceği Kocaeli Akvaryumu Projesi, her yaştan vatandaşa hitap eden yapısıyla kente kaliteli, erişilebilir ve eğitici bir sosyal yaşam alanı kazandırmayı hedeflerken, Kocaeli'nin kültürel ve turistik değerine de önemli katkılar sunacak.