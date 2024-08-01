Rize Belediyesi tarafından şehrin müzik, kemençe, tulum ve atma türkü geleneğini yaşatmak ve bu gelenekleri turizmle birleştirmek amacıyla “Kültür Evi” açılıyor.

RİZE (İGFA) - Isırlık Tabiat Parkı’nda açılacak “Kültür Evi”nde düzenlenecek “Rize Geceleri” etkinliklerinde yöresel sanatçılar tarafından tulum, kemençe, atma türkü, armonika, mızıka çalınarak folklor oyunları sergilenecek.

Organizasyonlara katılmak isteyenlerin Rize Belediyesi Sosyal Tesisleriyle iletişime geçip (0530 075 0116) rezervasyon yaptırmaları gerektiği belirtilerek, etkinliklerin 2 ve 3 Ağustos (Cuma ve Cumartesi) günleri, saat 19.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler, Isırlık Tabiat Parkı’nın panaromik Rize, şelale ve göl manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirme fırsatı yakalayacaklar.