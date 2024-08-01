Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları’nda hafta içinde düzenlediği etkinliğe katılan trekking tutkunları hem spor yaptı hem de doğanın keyfini doyasıya çıkardı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa’da bugüne kadar oluşturulan en düzenli doğa yürüyüşü ve bisiklet parkuru olan Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları’nda hafta içinde düzenlenen yürüyüş etkinliğine ilgi büyüktü.

Mysia Yolları’nda Hafta İçi Yürüyüşü’ne katılan vatandaşlar, parkurun ilk etabı olan Kadriye Mahallesi ile Deliktaş Mağarası arasında yapılan yürüyüşte 3 kilometrelik zorlu parkuru geride bıraktı.

Tabiatın sunduğu doğal güzellikler arasında yürüyüşünü sürdüren doğaseverler Deliktaş Mağarası'nın bulunduğu alanda kısa bir mola vererek dinlenme fırsatı buldu. Doğa tutkunları, molanın ardından parkurun ikinci etabına geçerken, 5,5 kilometrelik bir yürüyüş daha yaparak programın son durağı olan İnegazi Mahallesi’ne geldi. Toplamda 8,5 kilometrelik bir parkuru tamamlayan ve yürüyüş boyunca manzaranın tadını doyasıya çıkaran maceraseverler, bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdiler.