Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle restoran, kafe ve benzeri işletmeler artık servis, kuver ya da masa ücreti adı altında zorunlu ek ücret talep edemeyecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden zorunlu servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri ek bedeller talep etmesi yasaklandı.

Önceki uygulamada işletmeler, menü veya fiyat listesinde açıkça belirtmek şartıyla servis ücreti gibi ek bedelleri tüketicilerden isteyebiliyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulamaya son verildi. Buna göre tüketiciler, sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabilecek.

KUVER VE APERATİFLER DE ÜCRETSİZ OLACAK

Yönetmelik değişikliğiyle, tüketicinin talebi olmaksızın sipariş öncesinde masaya getirilen kuver, aperatif yiyecek ve içeceklerin bedelinin de tüketicilerden alınamayacağı hüküm altına alındı. Böylece tüketicilerin, talep etmedikleri ürünler için ödeme yapmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

MENÜLERDE YALNIZCA ÜRÜN FİYATLARI YER ALACAK

Yeni düzenleme kapsamında restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri işletmeler; menü, tarife ve fiyat listelerinde servis ücreti, kuver bedeli veya herhangi bir ek ücrete ilişkin ifadelere yer veremeyecek. Menülerde yalnızca tüketicinin talep edebileceği ürünlerin fiyatlarının bulunması zorunlu olacak.

Bu uygulamayla tüketicilerin işletmeler arasında daha şeffaf fiyat karşılaştırması yapabilmesi, yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesi ve hizmet sunumunda rekabetçi bir ortam oluşturulması hedefleniyor.