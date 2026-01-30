Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile DSİ iş birliğinde Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi'nin Gazi şehir ayağı tüm hızıyla devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde tarımsal arazilerin sulanması için önem arz eden proje ile İslahiye Ovası'nda uzun süredir beklenen sulama yatırımı hayata geçiyor. Kılavuzlu Sulaması 3'üncü ve 4'üncü Kısım Projesi kapsamında, 87 bin 830 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleriyle suya kavuşacak.

Orta Ceyhan Menzelet Projesi bünyesinde yürütülen çalışmalarla, Kılavuzlu Barajı'ndan alınan su İslahiye Ovası'ndaki tarım arazilerine ulaştırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması hedefleniyor. 81 bin 540 dekar alan cazibe ile 6 bin 290 dekar alan ise pompajlı sistemle sulanacak. Cazibeli sulama sistemi sayesinde enerji maliyetleri düşerken, çiftçiler daha düşük giderle daha verimli üretim yapma imkânına kavuşacak.

Projede toplam 315 bin metreyi aşan kapalı borulu sulama şebekesi inşa ediliyor. 87 bin 114 metre CTP boru, 228 bin 50 metre PE100 boru döşeniyor. Kapalı sistemle su kayıpları en aza indirilirken, sulamada verimlilik üst seviyeye çıkarılıyor. Ayrıca pompa istasyonları, sanat yapıları, drenaj kanalları ve servis yolları da proje kapsamında hayata geçiriliyor.

TOPRAK VE SU BİRLİKTE KORUNUYOR

Sulama yatırımıyla birlikte ovada yaklaşık 20 bin metre drenaj kanalı da inşa ediliyor. Bu sayede aşırı sulamaya bağlı tuzlulaşma ve verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kılavuzlu Sulaması 3'üncü ve 4'üncü Kısım Projesi'nin tamamlanmasıyla İslahiye Ovası'nda ürün çeşitliliği artacak, tarımsal verim yükselecek, çiftçilerin gelir seviyesi güçlenecek ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlanacak.