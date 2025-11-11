Türkiye'nin en önemli ressamlarından Cemal Toy, verdiği eğitim ve gerçekleştirdiği söyleşi ile renklerin şifasını Kocaeli'ye taşıdı. Sanatçı, 'Renklerin Kalbi' söyleşinde ise resim teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat ihtisas Merkezi, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ressamlardan Cemal Toy'u ağırladı. Toy, burada master class düzeyinde 'Sanat Terapi' başlıklı bir eğitim gerçekleştirdi.

Eğitim sanatın insan ruhuna yönelik şifasını bir kez daha gözler önüne serdi. Sanatçı Cemal Toy, 'Renklerin Kalbi' söyleşinde ise resim teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Günler öncesinden dolan master class eğitimi Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin eğitim atölyesinde gerçekleştirildi. Üst düzeyde resim bilgisi olan vatandaşların katıldığı eğitimde ilk olarak, sanatın insan hayatına yönelik olumlu etkileri üzerinde duruldu. Ressam Cemal Toy, eğitime katılan sanatseverlere nefes teknikleri uygulattı. Katılımcılar, bu sayede sanatı bir terapi aracı olarak deneyimleme şansı yakaladı. Bunun yanı sıra renklerin, dokuların ve ifadelerin iyileştirici gücü de hep birlikte keşfedildi.

RENKLERİN KALBİ BU SÖYLEŞİDE ATTI

Eğitimin ardından Ressam Cemal Toy, 'Renklerin Kalbi' ismini verdiği bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye vatandaşlarla birlikte Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel Sanatlar ile Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin eğitmenleri katıldı. Sanatçı, söyleşinde hayat içinde yaşanılan sıkıntılara dikkat çekerek, 'Bu süreçteki sıkıntılara göğüs gerecek çözümlerin tamamı insanda mevcuttur. Çözümün kaynağı yine insandır' şeklinde konuştu.

Ressam Cemal Toy, boyama teknikleri ile ilgili katılımcılara önemli notlar aktardı. Renklerin sırası olduğunun altını çizen sanatçı, 'Örneğin, turuncudan, kırmızıya, oradan maviye, maviden de mora ve yeşile gidebilirsiniz. Ayrıca; yeşilden, sarıya giderek yine turuncuya varabilirsiniz. Bu yöntemle renkler asla kirlenmez ve saatlerce fırçanızı temizlemeden çalışabilirsiniz' dedi.

Söyleşinin sonunda Cemal Toy, katılımcılardan gelen sorulara da yanıt verdi. Seka Sanat İhtisas Merkezi'nin önemine değinen sanatçı, 'Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi ile sanata önemli bir yatırım yapmış. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı bir sanatçı olarak tebrik ediyorum' diye konuştu. Seka Sanat İhtisas Merkezi sorumlusu Ümran Şirin de sanatçıya katılımından dolayı çiçek vererek teşekkür etti.