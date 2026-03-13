Türk-Amerikalı reklamcı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Reklam sektöründe imza attığı projelerin yanı sıra Kuzey Amerika'da Türk televizyon yayıncılığının gelişmesine de öncülük etmişti.

abdpost / ABD (İGFA) - Türk reklamcılığının önemli isimlerinden Alinur Velidedeoğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ali Velidedeoğlu'nun vefat haberini kardeşi Haluk Velidedeoğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamada, Velidedeoğlu'nun özellikle 1990'lı yılların sonlarında kurduğu uydu sistemi aracılığıyla ABD ve Kanada'da yaşayan Türklerin Türk televizyon kanallarına ulaşmasını sağlayan öncü projelere imza attığı vurgulandı.

Velidedeoğlu'nun cenazesinin 14 Mart Cumartesi günü Şakirin Camisi'nde kılınacak öğle namazını mütakiben Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

1953 yılında Ann Arbor kentinde doğan Velidedeoğlu, çocukluk yıllarında Türkiye'ye döndü. Hukukçu ve akademisyen Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Velidedeoğlu, reklamcılık kariyerine İstanbul'da başladı.

1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte kurduğu Güzel Sanatlar Reklam, kısa sürede Türkiye'nin en etkili reklam ajanslarından biri haline geldi.

Velidedeoğlu, yıllar boyunca birçok markaya reklam filmi hazırladı; jingle ve slogan çalışmalarıyla reklamcılık sektöründe önemli bir iz bıraktı.

1998 yılında kurduğu DFH Network ile ABD ve Kanada'daki Türk izleyicilere yönelik televizyon yayıncılığı alanında da faaliyet gösterdi.

Velidedeoğlu ayrıca film yapımcılığı alanında da projelerde yer aldı. The Ottoman Lieutenant (2017), Harvard Man (2001) ve Black and White (1999) gibi yapımlarda yapımcı olarak görev aldı.

Reklam, müzik ve medya alanlarında çok sayıda projeye imza atan Velidedeoğlu'nun vefatı, reklam ve medya dünyasında üzüntüyle karşılandı.